Exigência de declaração de saúde para quem chega ao Brasil volta a valer nesta sexta, diz Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) vai retomar, a partir das 8h desta sexta-feira (26), a exigência de apresentação da Declaração de Saúde do Viajante (DSV) de todos os passageiros que embarcarem para o Brasil.

Nesta quinta (25), a agência informou que passava por problemas no sistema de preenchimento eletrônico do documento – e que, por isso, havia dito às companhias aéreas para suspender o monitoramento dessa declaração.

A declaração está disponível no site da Anvisa e deve ser preenchida por brasileiros ou estrangeiros. Na hora do embarque, o passageiro tem que apresentar à companhia aérea o e-mail (impresso ou na própria tela do dispositivo) que comprova o preenchimento do documento.

“A Anvisa informa que foi restabelecido, nesta quinta-feira (25/11), o sistema do formulário da Declaração de Saúde do Viajante (DSV). Dessa forma, viajantes que tenham embarque em voos com destino ao Brasil, a partir das 8h (horário de Brasília) desta sexta-feira, 26 de novembro, deverão atender a medida de comprovação do preenchimento da DSV, de acordo com o determinado na Portaria 658, de 5 de outubro de 2021”, diz a nota oficial.

“A Agência agradece a compreensão de todos e destaca que já está procedendo à comunicação sobre o restabelecimento do sistema junto às companhias aéreas e às equipes da Anvisa nos aeroportos”, prossegue.

Viajantes que chegam de avião ao Brasil, estrangeiros ou brasileiros, têm que apresentar a DSV desde 30 de dezembro de 2020. Também precisam portar um exame negativo para a Covid. As medidas fazem parte de ações para conter a pandemia.

Ao preencher a DSV, a pessoa que embarca para o Brasil, além de prestar informações sobre atual estado de saúde, também declara que concorda em adotar medidas sanitárias estabelecidas por autoridades do país durante a pandemia.

G1