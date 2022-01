Explosão em Chongqing, na China, deixa mais de 15 mortos

Um prédio que abrigava uma cantina em Chongqing, no sudoeste da China, desabou na sexta-feira após uma explosão suspeita de ter sido causada por um vazamento de gás, matando pelo menos 16 pessoas, informou a emissora estatal CCTV.

Até a meia-noite de sexta-feira, 26 pessoas foram retiradas do local, das quais 16 morreram, de acordo com a emissora neste sábado (8). Uma pessoa estava em estado crítico e as outras pessoas feridas também estavam no hospital.

O Ministério de Gerenciamento de Emergências enviou uma equipe de mais de 600 pessoas ao local no distrito de Wulong, em Chongqing, disse a CCTV.

Por Reuters