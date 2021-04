Exportações do agronegócio brasileiro batem recorde de US$ 11,57 bilhões em março

As exportações brasileiras do agronegócio alcançaram o faturamento total de US$ 11,57 bilhões em março, um recorde para o mês que nunca havia ultrapassado a marca de US$ 10 bilhões na série histórica iniciada em 1997, afirmou o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa) em nota nesta sexta-feira (16).

O resultado ainda representa alta de 28,6% em relação ao valor obtido no mesmo período do ano passado.

Segundo o ministério, os preços dos produtos exportados subiram 8,7% na comparação com março de 2020, enquanto o volume embarcado aumentou 18,3%.

O complexo soja foi o setor de maior destaque, com avanços de 18,9% em volume, para 14,8 milhões de toneladas, e 38,2% em receita, para US$ 6,01 bilhões. Somente os embarques da oleaginosa em grão saltaram 24,3% e 43,1%, respectivamente, para 13,49 milhões de toneladas e US$ 5,36 bilhões.

“As condições climáticas da safra 2020/2021, que geraram atrasos na colheita do primeiro bimestre de 2021, em função do excesso de chuvas, concentraram os embarques da soja em grãos para março”, disse o comunicado.

O ministério ressaltou o desempenho do setor de carnes, que também bateu recorde de exportações, ao totalizar US$ 1,60 bilhão, alta de 16,1%, considerando as proteínas in natura de frango, bovina e suína.

“O setor de criação animal para produção de carne na China possui histórico de enfermidades nos anos recentes, com destaque para peste suína africana e a gripe aviária de alta patogenicidade, que assolaram e afetam os rebanhos chineses, sendo o principal fator responsável pela expansão das exportações brasileiras de carnes.”

A principal carne exportada foi a bovina, com US$ 711 milhões em vendas externas (+11,9%) e volume recorde de 158 mil toneladas (+7,8%).

Os embarques de carne suína também bateram recorde, com aumento de 51,2% no volume exportado, alcançando 108 mil toneladas equivalentes a US$ 260 milhões (+57,4%).

O governo ainda destacou as vendas externas de açúcar, cujo volume atingiu recorde de 1,97 milhão de toneladas em março de 2021 (+39,6%). O ministério disse que esse recorde de volume, em conjunto com o aumento de 9% no preço médio, gerou US$ 638,96 milhões em exportações (+52,1%).

As importações do agronegócio também aumentaram, passando de US$ 1,28 bilhão em março de 2020 para US$ 1,34 bilhão no mês passado, alta de 4,5%.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1