Exposição fotográfica leva imagens de Rondônia à COP26

A exposição “For those who are to come“, instalada na Conferência do Clima (COP26) em Glasgow, na Escócia, contará com fotos de artistas da região norte do Brasil. Entre eles, Marcela Bonfim, fotógrafa conhecida em Rondônia. Dentre as fotos selecionadas, os curadores escolheram imagens que retratem algumas das faces da Amazônia, representadas por ribeirinhos, quilombolas, negros ou indígenas.

Ao todo, 13 fotografias farão parte no espaço Brazil Climate Hub, local de promoção de eventos ligados a justiça climática e preservação da biodiversidade. Outros artistas da região norte que participarão da mostra, são eles: Nailana Thiely, do Pará, e Bruno Kelly, do Amazonas.

Casal da comunidade Nazaré, em Rondônia — Foto: Marcela Bonfim