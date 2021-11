Eyder Brasil diz “A nossa luta não é contra a vacina, é em prol da liberdade”

O deputado estadual Eyder Brasil (PSL) participou nesta terça-feira (11) no Plenário das Deliberações da Assembleia Legislativa de audiência pública sobre o Passaporte Sanitário em Rondônia. Um assunto de grande relevância e que merecia ser debatido de forma clara e respeitosa.

Participaram da discussão representantes da sociedade, advogados, médicos e pesquisadores da saúde que apresentaram estudos esclarecedores e importantíssimos. A maioria pediu o fim da obrigatoriedade do passaporte sanitário no Estado.

De acordo com o deputado Eyder Brasil o posicionamento dos participantes mostrou que o mesmo está no caminho certo ao elaborar o projeto de lei que proíbe a exigência do comprovante de vacinação.

“Não sou contra a vacina. Defendo o não acontecimento de um novo apartheid, queremos evitar a segregação, não se pode dividir os rondonienses em classes A e B, por isso o projeto de minha autoria proíbe o passaporte sanitário”, frisou.

Segundo o parlamentar, não está sendo combatida a doença, e sim as pessoas. “Hoje tem rondoniense que não está sendo submetido a cirurgia eletiva por não ter sido vacinado. Isso é tirar a liberdade das pessoas. O nosso projeto de lei é pela liberdade de escolha. Não podemos permitir que em Rondônia exista a segregação entre as pessoas que foram vacinadas e as que não foram. A nossa luta não é contra a vacina, é em prol da liberdade”, finalizou o deputado.

