Facebook pede comprovante de vacina para usuários?

Publicações que circulam no Telegram e no Twitter afirmam que em países como Austrália e a Nova Zelândia, usuários do Facebook só poderão acessar a rede social apresentando o comprovante de vacinação.

Nas publicações, aparece uma imagem que seria dessa exigência do passaporte vacinal. Na imagem, uma pessoa segura um celular, em que na tela aparece o logotipo da Meta, empresa de tecnologia que é dona de Facebook, Instagram e WhatsApp.

Na tela, aparecem ainda as frases(em inglês): “Para logar em sua conta no Facebook, você precisa primeiro confirmar sua identidade” e “faça login com seu Vaccine ID”, que se refere ao comprovante vacinal.

FALSO

No entanto, a informação e a imagem são falsas. A assessoria de imprensa do Facebook no Brasil, em contato com o Monitor7, desmentiu a informação. Além do posicionamento do escritório brasileiro da empresa, recebemos um tuíte feito por Andy Stone, porta-voz do Meta, no início deste mês, que também já havia dito que a obrigatoriedade de apresentação de comprovante de vacina para se logar na rede se tratava de uma notícia falsa.

Ficou em dúvida sobre uma mensagem de aplicativo ou postagem em rede social? Encaminhe para o MonitoR7, que nós checamos para você (11) 9 9240-7777

R7