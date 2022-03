Famoso atirador de elite canadense chega à Ucrânia para ajudar no combate contra a Rússia

Um dos atiradores de elite mais conhecidos do mundo chegou ao território ucraniano nesta quarta-feira (9) para ajudar no combate à invasão russa.

Wali, como ficou conhecido durante suas operações, se tornou destaque mundial após abater um alvo do Estado Islâmico a 3,5 km de distância no combate do Iraque, em 2017.

Ele é um dos principais combatentes da sua posição nas Forças Armadas do Canadá. Anteriormente participou de missões no Afeganistão e Iraque.

“Zelensky me disse que eles precisavam de um franco-atirador. É como um bombeiro que ouviu o alarme tocando. Eu tive que ir”, disse o militar ao portal “La Presse”.

Tiro à distância

Em 2017, no Afeganistão, Wali efetuou um disparo fatal que, naquele momento, ficou registrado como o mais longo da história do mundo militar (3,5km).

Na ocasião, para evitar um bombardeio em uma área com presença de civis, as Forças Armadas Canadenses optaram pela atividade de atiradores de elite.

Veja abaixo um esquema de como os conhecimentos de balística podem ser aplicados para explicar a ciência por trás do tiro, e entenda o que representa a distância de 3,5 quilômetros:

Entenda a ciência por trás do tiro recordista do atirador canadense, e compare a distância do tiro, de 3,5 km, com três cartões-postais brasileiros — Foto: Editoria de Arte/G1

