Federação Rondoniense de Xadrez Escolar abre inscrições para curso básico

x

Interessados podem se inscrever pelo site da Federação a cursos gratuitos.

Estão abertas as inscrições para o curso básico e aula de xadrez promovido pelo Federação Rondoniense de Xadrez Escolar (FRXE), em Porto Velho. O curso é gratuito e as aulas ocorrem durante este mês e em janeiro, fevereiro e março do próximo ano, no espaço localizado no alto da Hub.Ro Coworking & Incubadora, ao lado do Tudo Aqui, no Porto Velho Shopping.

Um ofício da Federação foi encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero) convidando os servidores, filhos e aposentados da Casa para se inscreverem e participarem. São quatro categorias: mirim, infantil e juvenil; acadêmico; adulto e idoso. O curso também é destinado a toda a comunidade.

De acordo com informações da organização do evento, com quatro aulas a pessoa adquire conhecimento para iniciar a pratica do xadrez. A partir das aulas explicativas e demonstrativas entra na fase de exercícios, treinamentos e participação em eventos. Cada aula básica tem duração aproximada de 45 minutos.

Os interessados podem fazer inscrições por meio do site da federação https://frxero.com.br e aguardar ser informado por meio do WhatsApp os dias e horários do agendamento do curso e aulas.

Texto: Secom/ALERO

Foto: Thyago Lorentz/ALERO