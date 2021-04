Feirantes de Ji-Paraná agradecem Governador e Jhony Paixão pela liberação das feiras

Projeto do parlamentar, sancionado pelo Governador, garantiu a realização de feiras como atividade essencial

O Governador do Estado, Coronel Marcos Rocha (sem partido), foi positivamente surpreendido ao desembarcar no Aeroporto de Ji-Paraná, nesta segunda-feira (12), quando feirantes do município fizeram um agradecimento ao Chefe do Poder Executivo e ao deputado estadual Jhony Paixão (Republicanos), pela aprovação da nova legislação estadual que passou a considerar como essencial a atividades das feiras livres, permitindo que os produtores continuem trabalhando durante o período de pandemia, seguindo todas as medidas de segurança necessárias.

Representando os produtores, a feirante Silvana Becker entregou uma cesta de produtos alimentícios comercializados nas feiras do município e fez um discurso emocionado agradecendo a sensibilidade do governador e do deputado por garantirem o trabalho e o sustento de milhares de pais de família.

No início do mês de março, várias feiras tiveram as atividades suspensas por decretos municipais, causando sérios prejuízos para milhares de pequenos produtores. Com a aprovação da legislação, a realização das feiras foi autorizada, garantindo o trabalho, renda e segurança jurídica para esses trabalhadores.

“Só quem trabalha na feira sabe como é difícil o nosso dia a dia. Queremos agradecer de coração por vocês se preocuparem com todos nós. A Feira é a nossa vida e precisamos muito continuar trabalhando”, ressaltou.

Após a homenagem, um grupo de pastores e lideranças religiosas realizaram uma oração pedindo bençãos ao mandato do Governador e para o Estado de Rondônia, clamando pela restauração da saúde de todos os enfermos acometidos pela Covid-19.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de Texto e foto: Assessoria