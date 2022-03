Feirão Limpa Nome: última semana para renegociar dívidas com até 99% de desconto

Rondonienses com dívidas atrasadas têm até a próxima quinta-feira (31) para negociar dívidas com até 99% de desconto no Feirão Limpa Nome do Serasa. As negociações podem ser feitas online ou por meio de ligação telefônica.

Mais de 100 empresas oferecem opções de renegociação através do Serasa, entre eles bancos, empresas de telefonia, varejo, universidades e outros. Os acordos podem ser feitos em até três minutos.

As negociações do Feirão Limpa Nome podem ser feitas através de:

Site,

Aplicativo do Serasa (disponível para dispositivos Android e IOS)

Ligação gratuita para 0800 591 1222 e

WhatsApp, no número (11) 99575-2096.

É necessário entrar em contato com Serasa através do canal escolhido, consultar as propostas disponíveis no CPF, analisar os termos e condições e efetuar a conclusão da proposta.

Mapa da Inadimplência

De acordo com dados do Serasa, quase metade da população adulta de Rondônia estava com nome sujo até janeiro de 2022. Somente em Porto Velho são mais de 200 mil pessoas com contas atrasadas.

O valor da dívida média por pessoa é R$ 4.175,64 em Rondônia, maior que a média do país ( R$ 4.022,52). No total, os rondoniense devem cerca de R$ 2,3 bilhões.

Utilities (água, luz e gás), varejo e bancos e cartões são os principais responsáveis pelas dívidas acumuladas em Rondônia.

