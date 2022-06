Feriadão teve 18 acidentes e 184 flagrantes de ultrapassagem indevida em BRs

As rodovias federais de Rondônia registraram, durante a Operação Corpus Christi, 18 acidentes de trânsito e 184 flagrantes de ultrapassagem indevida.

Os dados são da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e correspondem a operação do ‘feriadão’, que teve início na quarta-feira (15) e encerrou no domingo (19).

Segundo o balanço divulgado nesta segunda-feira (20), dos 18 acidentes nas BRs, cinco foram graves, mas nenhuma pessoa morreu. No feriadão de Corpus Christi do ano passado também foram 18 acidentes e nenhum óbito.

O balanço de 2022 também indica que:

2.726 veículos e 4.344 pessoas foram fiscalizadas em Rondônia;

1.401 testes de alcoolemia feitos, que resultaram no flagrante de 34 condutores embriagados;

26 motoristas autuados por transportarem crianças sem a cadeirinha e 105 por dirigirem sem cinto de segurança;

a PRF fez 184 autos de infração por ultrapassagem em locais indevidos nas rodovias e recuperou um veículo furtado

21 pessoas acabaram detidas, sendo 6 presas por embriaguez na direção

Segundo a PRF, a Operação Corpus Christi foi feita em trechos estratégicos das 7 rodovias que cortam Rondônia: BR-364, BR-319, BR-435, BR-174, BR-429, BR-421 e BR 425.

As ações desenvolvidas nas estradas foram focadas na prevenção para a diminuição da gravidade dos acidentes, fluidez do trânsito e combate às infrações de trânsito, em especial às condutas geradoras de acidentes como: as ultrapassagens indevidas e proibidas, dirigir sob influência de álcool, dirigir com velocidade incompatível, transitar pelo acostamento, dentre outras.

