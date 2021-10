Ferramenta gratuita ajuda na busca por emprego em Rondônia

Para ajudar quem procura por emprego e empresários com vagas de trabalho abertas, foi lançada a ferramenta “Geração Emprego” em Rondônia, na última semana. A iniciativa é do Governo do Estado.

“Geração Emprego” pode ser acessado gratuitamente na versão web ou baixado na Google Play e na App Store.

Ao trabalhador, a plataforma permite:

O cadastro do currículo,

Mostra as vagas que estão abertas conforme o perfil do profissional e

Aponta quais locais mais próximos de sua casa estão contratando — por meio da função de georreferenciamento.

Já para o empregador, é possível cadastrar sua empresa para divulgar as vagas e buscar currículos para agendar entrevistas.

“É uma ferramenta inteligente e pode ser acessada por qualquer empresa ou trabalhador. A ideia é promover o encontro entre as pessoas para ajudar na retomada da economia. Rondônia é o quarto estado do país a implantar essa ferramenta”, comentou Sérgio Gonçalves, Superintendente Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura (Sedi).

“Geração Emprego” também tem uma área de cursos, voltada à qualificação dos trabalhadores.

G1