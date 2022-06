Fhemeron quer aumentar estoques de sangue no mês do doador

Dia 14 de junho foi o Dia Mundial do Doador de Sangue. Neste dia, a Fundação de Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron) fez uma grande mobilização para atrair novos doadores e aqueles que já contribuem, fossem até a instituição fazer a sua parte.

“Junho é o mês dedicado à doação de sangue, o junho vermelho, em todo o país. Essa é a época em que buscamos bastante os novos doadores e o aumento dos estoques. Tanto que no dia 14 de junho é o Dia Mundial do Doador. É uma forma de agradecer esse gesto humanitário, além de conseguir novos doadores”, disse Maria Luiza, assistente social da Fhemeron.

E neste momento, de retomada de alguma normalidade pós-pandemia da Covid-19, muitas cirurgias que foram adiadas durante o período mais crítico, começaram a ser realizadas. Por isso, é importante que as doações de sangue voltem aos níveis ideais.

“Os estoques de sangue em todo o país caíram muito. Está em todos os noticiários. Infelizmente, não é diferente em Rondônia. Por isso, fizemos parceria com o Batalhão de Choque da PM, com a OAB, com a Polícia Rodoviária Federal, motoristas de aplicativo, Seosp, SESC e uma faculdade particular da cidade. É uma campanha que vai do dia 13 a 18 de junho, sábado”, afirmou a assistente social.

Maria Luiza também destacou que o dia 14 foi bastante positivo, mas espera que mais pessoas compareçam para realizar o ato de solidariedade com as pessoas que precisam. Segundo ela, em alguns dias, a Fhemeron conseguiu coletar apenas 19 bolsas em Porto Velho.

“Ainda temos um escritório de advocacia da capital, com 20 funcionários que vem todos os anos. A primeira-dama Ieda Chaves também doou sangue. O dia 14 foi além das nossas expectativas. Estávamos com estoques baixos e compareceram 151 pessoas. Destas, 112 conseguiram doar. Esperamos que até o sábado possamos aumentar ainda mais esses números”.

Os requisitos para doar sangue é estar com bom estado de saúde e seguir os seguintes passos:

– Estar alimentado. Evite alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação de sangue;

– Caso seja após o almoço, aguardar 2 horas.

– Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas.

– Pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar sangue se já o tiverem feito antes dos 60 anos.

Quem ficou interessado, só ir até a Fhemeron, na Avenida Jorge Teixeira, ao lado do Hospital de Base. Nesta sexta-feira (17), a instituição funciona até às 18 horas. Já no sábado (18) será das 07:15 até ao meio-dia.

