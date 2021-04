Filho do prefeito de Ji-Paraná é reeleito presidente da Câmara de Vereadores

A eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Ji-Paraná (RO) tem gerado descontentamento. Wellinton Fonseca (MDB), filho do atual prefeito de Ji-Paraná, Isaú Fonseca, foi reeleito para os anos de 2023 e 2024.

Dos 17 vereadores, 13 votaram a favor da reeleição de Wellinton. A aprovação permite que o atual presidente da câmara de vereadores de Ji-Paraná permaneça no cargo até 2024. Parte de quem foi contra a decisão acredita que a reeleição neste momento não era necessária.

Em janeiro já houve manifestação contrária a eleição quando foi escolhido para a presidência da mesa no primeiro biênio, que vai até 2022.

O Regimento Interno da Câmara de Ji-Paraná estabelece que “o mandato da mesa será de dois anos, permitida a reeleição para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, na mesma legislatura”.

E mesmo a reeleição sendo prevista no Regimento Interno da Câmara, para alguns juristas há ilegalidade. “Acho que é imoral, pois como é que o presidente da câmara vai dirigir os trabalhos que fiscalizam as ações do pai?”, diz Odair Martini, advogado.

O procurador Interno da Câmara municipal diz que não há ilegalidade na reeleição já que o regime interno da casa de leis permite esse processo. O procurador disse ainda que não há nada que impeça a antecedência da eleição para o segundo biênio. Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1