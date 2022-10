Fim de semana de eleição terá céu nublado e pancadas de chuvas em RO; veja previsão

O fim de semana do 2° turno das eleições 2022 terá céu nublado e possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas em Rondônia, indica a previsão do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam). O clima será nublado nesta sexta-feira (28), permanecendo desta forma até domingo (30).

Nesta sexta, os termômetros continuarão a ficar próximo dos 30°C em Porto velho e acima da marca em Ji-Paraná. Apesar disso, o Sipam prevê pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e à noite em todas as regiões de Rondônia.

Ande com guarda-chuva

No domingo de eleição, o Sipam indica que o tempo será de sol e calor, já que as áreas de instabilidade serão ligeiramente enfraquecidas.

A previsão ainda indica que o céu deve ficar parcialmente nublado e as temperaturas devem ser de 23ºC de mínima e 32ºC de máxima em Porto Velho.

