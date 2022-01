Fim de semana deve ter acúmulo de chuva em Rondônia; veja previsão

Uma Zona de Convergência do Atlântico Sul deve provocar um grande acúmulo de chuva em Rondônia neste sábado (29) e domingo (30), segundo indica a previsão do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam).

Sábado

Muitas nuvens carregadas devem se espalhar por Rondônia neste sábado, sendo um dia com pouco sol e bastante nebulosidade. Há possibilidade de chuva a qualquer hora do dia, inclusive com temporais.

Por causa do tempo fechado, as temperaturas ficam amenas em boa parte do estado, inclusive na capital Porto Velho, que não deve chegar aos 30°C à tarde (veja abaixo as temperaturas previstas).

Máximas e mínimas para o domingo

Cidade Mínima Máxima Ariquemes 22ºC 28ºC Cacoal 23ºC 27ºC Guajará-Mirim 22ºC 28ºC Ji-Paraná 22ºC23 28ºC Porto Velho 23ºC 28ºC Vilhena 21ºC 25ºC

Fonte: Sipam

Domingo

Já no domingo o dia vai seguir carregado de nuvens, pois a Zona de Convergência do Atlântico Sul permanecerá sobre o estado.

O Sipam afirma que há possibilidade de temporais em todo o estado, com capacidade de acumularem grandes volumes de chuva.

As temperaturas devem seguir amenas durante a tarde. Em Vilhena, por exemplo, a previsão é que a máxima seja de 24°C. Em Porto Velho os termômetros vão oscilar entre 22°C e 27°C.

