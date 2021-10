Final de semana tem chance de friagem e temporais em Rondônia

A previsão para esse fim de semana é que uma frente fria chegue a Rondônia acompanhada de temporais, segundo o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam).

O sábado (16) deve ser um dia de chuva no sul do estado. Em Porto Velho e demais regiões, o sol aparece entre muitas nuvens e o tempo pode variar de nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e à noite.

As temperaturas mais baixas devem ser registradas em Chupinguaia, Parecis e Vilhena com mínimas de 22ºC e máximas de 27ºC.

Já no domingo (17), a frente fria deve continuar. No sul do estado e no Vale do Guaporé há possibilidade de chuva fraca ao longo do dia. Na capital chove com mais intensidade.

Em Porto Velho, Candeias do Jamari, Governador Jorge Teixeira, Jaru, Ji-Paraná, Mirante da Serra, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici e Urupá os termômetros variam entre 23ºC e 31ºC.

Na segunda-feira (18), a friagem perde força, mas as elevadas condições de chuva e concentração de nebulosidade devem ajudar a manter o tempo mais ameno, sem o calor típico em todas as regiões do estado.

Em Chupinguaia, Parecis e Vilhena as temperaturas variam entre 19ºC e 24ºC.

