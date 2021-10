Fiocruz vai receber IFA para produzir 5,6 milhões de doses

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) vai receber, no próximo domingo (24), um novo lote de IFA (ingrediente farmacêutico ativo) suficiente para produzir mais 5,6 milhões de doses da vacina anti-Covid da AstraZeneca. O desembarque está previsto para as 5h50, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

Em nota, a fundação informou que tem ainda cerca de 16,7 milhões de doses em diferentes estágios de produção no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), no Rio de Janeiro. Desse total, 15 milhões estão em fase de controle de qualidade e podem ser liberados a partir da próxima semana.

Com a nova remessa de insumos, a Fiocruz garante entregas semanais da vacina até a terceira semana de novembro. A fundação já entregou 113,8 milhões de doses ao PNI (Programa Nacional de Imunizações).

O imunizante da AstraZeneca é o mais usado no Brasil, correspondendo a mais de 41% das aplicações, segundo o Localiza SUS, plataforma do Ministério da Saúde.