Fiscalização flagra madeira ilegal, trator e caminhão dentro de unidade de conservação

Uma operação do Batalhão de Polícia Militar Ambiental e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) apreendeu um trator, um caminhão e mais de 400 estacas de madeira dentro da Unidade de Conservação Estação Ecológica de Samuel em Candeias do Jamari (RO) na sexta-feira (17) e neste sábado (18).

Segundo testemunhas, assim como aconteceu na região da estrada Soldado da Borracha em Rondônia, moradores colocaram um caminhão-caçamba no meio da estrada em Candeias do Jamari, tentando prejudicar o trajeto das equipes de fiscalização que escoltavam os materiais e maquinários apreendidos.

Também há relatos que durante todo o trajeto percorrido pelas equipes, moradores efetuaram disparos de arma de fogo em suas propriedades em sinal de revolta com a fiscalização.

Segundo as equipes, atoleiros na região também dificultaram as ações policiais.

Veículos aprendidos na Unidade de Conservação Estação Ecológica de Samuel no município de Candeias do Jamari (RO) — Foto: Reprodução



