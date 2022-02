Flamengo e Fluminense farão clássico no Estádio Nilton Santos

Inicialmente marcado para Brasília e depois confirmado no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o clássico entre Flamengo e Fluminense pelo Cariocão 2022 será realizado no Estádio Nilton Santos, no próximo domingo (6), às 16h.

A decisão pelo novo local para a quarta rodada do estadual foi tomada nesta segunda-feira (31) pela Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro). A entidade chegou a confirmar o duelo para a capital nacional, mas a alta de casos da Covid-19 impossibilitou a realização do evento no Mané Garrincha.

Segundo apurou a reportagem, outro clássico também pode ser confirmado no Estádio Nilton Santos. Fluminense e Botafogo, que também foi cogitado no Raulino de Oliveira, devem disputar o jogo válido pela quinta rodada na casa alvinegra.

Antes do Fla-Flu do próximo fim de semana, as equipes entram em campo para mais um compromisso no início da temporada. O Flamengo, com estreia de Paulo Sousa, encara o Boavista, e o Fluminense enfrenta o Angra Audax.

R7