Flamengo lidera ranking nacional de clubes da CBF de 2022; veja top 10

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quinta (16), o seu “Ranking Nacional de Clubes 2022”. Pelo segundo ano consecutivo, o Flamengo encabeça a lista.

Com base no recente desempenho das equipes nas competições nacionais e internacionais, a CBF estabelece uma classificação técnica entre os 236 clubes brasileiros.

O Flamengo manteve a liderança estabelecida no ano passado, com 17.054 pontos. Campeão da Libertadores, o Palmeiras também permaneceu na mesma posição do ranking de 2021, no segundo lugar.

Maior campeão do país neste ano, o Atlético-MG saltou da nona posição, em 2021, para o terceiro lugar no ranking de 2022. A equipe do técnico Cuca acumulou 14.572 pontos após os triunfos no Brasileirão e Copa do Brasil.

Com uma classificação inédita para a Libertadores, o Fortaleza também deu um salto no ranking. O clube, que terminou o Brasileirão no G4, pulou do 18º para o 11º lugar do ranking.

Veja os 10 primeiros colocados do Ranking Nacional de Clubes 2022 da CBF

1 – Flamengo (17.054 pontos)

2 – Palmeiras (14.584 pontos)

3 – Atlético-MG (14.572 pontos)

4 – Grêmio (14.336 pontos)

5 – Athletico-PR (13.512 pontos)

6 – Santos (12.816 pontos)

7 – São Paulo (12.604 pontos)

8 – Internacional (12.108 pontos)

9 – Fluminense (11.100 pontos)

10 – Corinthians (11.064 pontos)

O ranking completo com os 236 clubes de futebol brasileiros pode ser acessado aqui.

Fonte: CNN