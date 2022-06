Foco de raiva animal é identificado na zona rural de Theobroma

x

Um foco de raiva animal foi registrado em um sítio na região de Theobroma (RO) na divisa com Vale do Anari (RO). Por isso, segundo a Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron), todas as propriedades rurais no raio de 12 quilômetros do foco serão inspecionadas. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (13).

Ainda conforme da Idaron, a equipe que atendeu a ocorrência constatou que na propriedade rural havia um bezerro macho de seis meses com sinais de: fraqueza, mucosas hipocoradas (baixa pigmentação), anorexia, letargia, diarreia esverdeada e quedas frequentes.

Então o produtor rural foi orientado a separar esse bezerro do resto do rebanho. Mas ele não era um caso isolado.

“Nos foi relatado pelo produtor que, não faz muito tempo, quatro bezerros de idade semelhante morreram depois de apresentarem os mesmos sintomas”, informaram os técnicos da Idaron.

O transmissor da raiva animal é o morcego hematófago, que se alimenta de sangue. Para prevenir novos casos, a Idaron montou um esquema para visitar propriedades rurais da região onde foi detectado o foco, realizando ações sanitárias, como:

coleta de material de animais suspeitos,

notificação das propriedades localizadas em um raio de até 12 quilômetros da área focal,

e nessas áreas fazer a vacinação de bovídeos, equídeos, caprinos e ovinos, em um prazo de 30 dias,

de bovídeos, equídeos, caprinos e ovinos, em um prazo de 30 dias, também serão investigados possíveis abrigos de morcegos hematófagos.

A agência disse ainda que a Secretaria Municipal de Saúde de Theobroma foi informada da ocorrência do foco para rastrear as pessoas que tiveram contato com os animais infectados.

Formas de prevenção

Existem algumas formas de prevenir a raiva. Uma delas é a vacina antirrábica. Outras formas são:

vacinação dos animais de estimação,

evitar contato com animais que você não conhece,

nunca tocar em animais silvestres,

prevenir que morcegos entrem nas casas.

Caso tenha sido atacado por algum animal, o paciente precisa limpar o ferimento com água corrente e sabão e precisa procurar atendimento médico o mais rápido possível.

G1