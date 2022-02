Fórmula 1 tornará obrigatória a vacinação contra Covid-19 na temporada 2022

A Fórmula 1 tornará obrigatório que todas as pessoas que trabalham no paddock estejam totalmente vacinadas contra a Covid-19, sem isenção, a partir desta temporada, disse um porta-voz da categoria nesta segunda-feira (31).

A obrigatoriedade, que foi noticiado pela primeira vez pelo jornal Times e pela BBC, se aplicará a qualquer pessoa que entrar no paddock – uma área exclusiva na qual equipes e pilotos se instalam para um fim de semana de corrida.

“A F1 exigirá que todos estejam totalmente vacinados e não solicitará isenções”, disse o porta-voz. h

Isso incluirá todos os pilotos competidores, equipe de hospitalidade, imprensa, a FIA, detentores de direitos comerciais e até convidados famosos.

A obrigatoriedade foi aprovada em uma reunião de dezembro do Conselho Mundial de Automobilismo da FIA.

As notícias do passaporte de vacina na Fórmula 1 vêm após a controvérsia sobre o tenista Novak Djokovic e o Aberto da Austrália.

O número um do mundo foi detido pelas autoridades de imigração em 6 de janeiro, liberado por um tribunal em 10 de janeiro, depois detido novamente antes de ser forçado a deixar a Austrália após uma decisão final do tribunal que confirmou a decisão do governo de cancelar seu visto.

As novas regras questionam o futuro do piloto de longa data Alan van der Merwe.

O sul-africano, que desempenhou um papel fundamental no resgate de Romain Grosjean de um acidente no GP do Bahrein de 2020, optou por não ser vacinar por motivos pessoais.

A FIA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a obrigatoriedade de vacinação ou o futuro de Van der Merwe.

A Fórmula 1 está marcada para um calendário recorde de 23 corridas este ano, com corridas como Cingapura, Japão, Canadá e Austrália, que foram canceladas nos últimos dois anos, programadas para retornar.

O esporte realizou com sucesso duas temporadas em meio à pandemia, adotando um sistema de bolhas e testagem regular.

A temporada de 2022, que contará com todos os carros novos projetados para uma revisão radical das regras da categoria, começa no Bahrein, em 20 de março.

Fonte: CNN