Fórum de Segurança Pública comete erro e cidades de RO saem de lista

Na tarde da quinta-feira (29), o Fórum Brasileiro de Segurança Pública informou aos veículos de imprensa de todo o país, incluindo o Rondoniaovivo, que cometeu um erro ao organizar os dados que envolviam as 30 cidades pequenas e médias mais violentas do Brasil.

Na primeira versão, divulgada na terça-feira (28) e que foi reproduzida pelo jornal eletrônico no dia seguinte, as cidades rondonienses de Santa Luzia d’Oeste e São Felipe d’Oeste ficaram em quarto e quinto lugar, respectivamente.

“Fizeram tabulação [organizar informações de vários questionários em uma só planilha] incorreta. Inclusive no dia seguinte alteraram”, informou uma fonte da Secretaria Estadual de Segurança Pública de Rondônia (Sesdec).

Erro na organização de dados provocou correção que retirou cidades de RO de lista do FBSP – Reprodução de documento

Com a alteração, os municípios de Floresta do Araguaia (PA) e Umarizal (RN) ficaram entre os cinco mais violentos do país e entraram nos lugares das localidades de RO.

Também ingressaram na lista Cajuri (MG), Itaitinga (CE) e Barro Preto (BA).

Em 16 anos de existência do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) foi apenas a segunda vez que a instituição errou na organização de dados sobre o tema. A primeira foi no ano de 2014, envolvendo números da violência no estado do Pará.

Nova versão das 30 cidades pequenas e médias mais violentas do país não traz nenhum município de Rondônia – Reprodução de documento

Apesar de não ter sido um equívoco do Rondoniaovivo, e sim de uma instituição com renome e respaldo nacional e internacional, pedimos desculpas aos nossos leitores e estamos fazendo as devidas correções e esclarecimentos.

Fonte: Rondoniaovivo