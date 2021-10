Fotógrafos podem expor trabalhos em mural em Ji-Paraná,veja como se inscrever

Terminam em 10 de novembro as inscrições para a mostra fotográfica “Uma Nova Ji-Paraná”. Para participar, fotógrafos profissionais e amadores precisam preencher um formulário, disponível no site. As fotos selecionadas serão expostas por um ano.

A mostra faz parte das atividades realizadas em homenagem ao 44° aniversário da emancipação política e administrativa de Ji-Paraná. Uma comissão formada por três profissionais das artes visuais, irá selecionar 32 fotos para serem expostas em um mural localizado na avenida Marechal Rondon, às margens da BR-364.

As fotos ficarão expostas por um ano, entre os dias 22 de novembro de 2021 e 21 de novembro de 2022, à disposição da população.

A Fundação Cultural de Ji-Paraná (FCJP), responsável pela mostra, orienta que as fotos devem ser enviadas no formato horizontal e ter resolução mínima de 3.000 pixels e 200 dpi. Além disso, devem conter informações como nome do autor, título da obra e a data da execução.

Os nomes dos fotógrafos selecionados serão divulgados no dia 12 de novembro, nas redes sociais oficiais da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná.

G1