França e Reino Unido deslocam embarcações de guerra para a ilha de Jersey em disputa por direitos de pesca

A França e o Reino Unido deslocaram embarcações de guerra para a ilha de Jersey, protetorado britânico que fica perto da costa francesa, nesta quinta-feira (6), em disputa pelos direitos de pesca, que mudaram após o Brexit – a saída dos britânicos da União Europeia.

Países intervieram após pescadores franceses afirmarem que estão sendo injustamente proibidos de navegar nas águas da ilha de Jersey e ameaçarem usar seus barcos para bloquear o principal porto da ilha.

Segundo eles, as autoridades do Reino Unido, que são responsáveis por emitir as novas permissões, começaram a rejeitar muitos pedidos, surpreendendo os trabalhadores – apenas 41 de 344 barcos receberam a nova licença.

As autoridades da ilha alegaram que muitos não conseguiram comprovar que possuíam uma ligação histórica com aquela área pesqueira e que distribuíram as licenças conforme as novas regras.

O governo francês fala que foram aplicadas “condições que não estavam previstas no acordo pós-Brexit”. E pede que os britânicos “respeitem os compromissos que assumiram”.

A pesca sempre foi uma das questões mais sensíveis na negociação do acordo comercial pós-Brexit. No entanto, esse é o primeiro episódio de tensão diplomática entre franceses e britânicos no canal da mancha.

Pescador francês na ilha de Jersey — Foto: Reprodução/TV Globo

Em retaliação ao Reino Unido e a proibição da pesca, a França ameaçou cortar a luz da ilha, já que 95% da eletricidade do território chegam por três grandes cabos submarinos que saem da França.

Com o Brexit, o medo é que essa tensão aumente. Nesta quinta-feira (6), a União Europeia pediu calma à França e ao Reino Unido – uma primeira tentativa de acabar com esse clima de batalha naval.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1