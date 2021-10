Friagem perde força em Rondônia e semana deve começar com instabilidade e chuva a qualquer hora

A friagem que ficou sobre Rondônia durante o fim de semana deve perder força nesta segunda-feira (18), segundo o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam). Com isso, a previsão é de um dia com céu nublado a encoberto e chuva a qualquer hora do dia em todas as regiões do estado.

De acordo com o Sipam, mesmo com a friagem se afastando, a instabilidade associada ainda permanece sobre o estado neste começo de semana.

“As elevadas condições de chuva e concentração de nebulosidade ajudarão a manter o tempo mais ameno, sem o calor típico em todas as regiões do estado”, diz a previsão.

Em Vilhena, por exemplo, a mínima deve ser de 19°C e a máxima deve chegar aos 24°C. Até a capital Porto Velho deve ter uma temperatura mais amena, com máxima chegando aos 29°C durante a tarde.

Confira a temperatura nas principais cidades de RO

Cidades Mínimas Máximas Ariquemes 21ºC 29ºC Cacoal 22ºC 37ºC Guajará-Mirim 21ºC 27ºC Ji-Paraná 22ºC 28ºC Porto Velho 22ºC 29ºC Vilhena 19ºC 24°C

Fonte: Sipam-RO