Funcionários que morreram em colisão na BR-364 são enterrados em Rondônia

Os corpos dos cinco funcionários que morreram durante uma colisão entre uma caminhonete e uma carreta, na BR-364, foram enterrados em cemitérios do interior de Rondônia nesta quarta-feira (6).

Três das vítimas foram veladas em Ji-paraná: Irineu Romanini foi velado na comunidade Divino Espírito Santo. Ao mesmo tempo, Ismael Porto e Cleverson Nazaro foram velados na igreja Assembleia de Deus.

Os velórios começaram às 8h e seguiram até por volta de 10h, onde depois os corpos seguiram para sepultamento.

Já os corpos de Luiz Andrade e Edinei Silva foram velados na cidade de Rolim de Moura e o sepultamento aconteceu na tarde desta quarta-feira.

Os cinco rondonienses morreram na segunda-feira (4) durante uma colisão na BR-364, entre Comodoro (MT) e Campos de Júlio (MT). Todas as vítimas trabalhavam para a Romanini Engenharia.

Segundo a empresa, os funcionários viajavam para fazer um serviço de instalação de placas solares, em Mato Grosso, quando a caminhonete em que eles estavam bateu de frente com uma carreta.

Os ocupantes do veículo morreram carbonizados, após a caminhonete incendiar. Também houve uma explosão e um incêndio na vegetação do local onde ocorreu o acidente.

Os cinco colegas de trabalho que morreram no acidente foram identificados como:

Irineu Romanini, de 66 anos

de 66 anos Ismael Porto, 27 anos

27 anos Cleverson Nazaro, 25 anos

25 anos Luiz Andrade, de 44 anos

de 44 anos e Edinei Silva, 29 anos

O motorista da carreta que bateu na caminhonete teve fraturas pelo corpo e foi levado a uma unidade de saúde na região de Comodoro.

NOTA DE PESAR

A prefeitura de Ji-Paraná divulgou nota de pesar pela morte dos cinco moradores no acidente da BR-364.

“A Prefeitura de Ji-Paraná manifesta o mais profundo pesar pelo triste acidente que vitimou 5 pessoas da Empresa Romanini Engenharia, nesta segunda-feira no Mato Grosso. Neste momento de dor, a Administração Municipal se solidariza com familiares e amigos, e expressa as mais sinceras condolências pelas perdas”, diz o prefeito Isaú Fonseca, em nota.

Ainda não foi divulgado horário e local dos cinco funcionários mortos no acidente.

G1