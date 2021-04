Funerária esquece corpo em hospital e segue para cemitério de Tarilândia com caixão vazio

Um fato atípico ocorreu na tarde desta terça feira 20, no distrito de Tarilândia, uma funerária da cidade de Ji-Paraná realizou o translado de um caixão vazio para o cemitério do distrito, e no momento de realizar o sepultamento, descobriu que o corpo havia ficado no hospital em Ji-Paraná.

Os responsáveis pela funerária informaram que houve uma falta de comunicação entre dois funcionários, um teria informado que o corpo e o veiculo estaria pronto, e outro pegou o veiculo que possuía um caixão vazio dentro e seguiu 130 km em direção a Tarilândia.

A situação constrangedora criou muito alvoroço no distrito, a polícia chegou a ser acionada.

Após constatado a situação, a funerária enviou outro veiculo com o corpo que estava em um hospital em Ji-Paraná e veio a óbito vitima de Covid-19. Depois de todo transtorno foi realizado o sepultado no cemitério de Tarilândia.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de Jaru Online