Fuvest divulga lista da 2ª chamada de aprovados do vestibular 2022

A Fuvest divulgou nesta sexta-feira (25) a lista com o nome dos candidatos aprovados em segunda chamada no vestibular 2022. Confira aqui a lista.

Os aprovados devem realizar as etapas virtuais de matrícula a partir das 8h da segunda (28) até as 16h da terça-feira (1º). A USP (Universidade de São Paulo) vai entrar em contato com os candidatos que passaram pelo email cadastrado durante a inscrição no vestibular.

O candidato deve conferir as informações e ficar atento a todas as etapas de matrícula, respeitando as datas e os documentos requisitados.

Ao todo, serão três chamadas do vestibular, além da lista de espera. A lista de candidatos aprovados em terceira chamada será publicada em 7 de março.

Para este ano, a USP oferece 11.147 vagas, das quais 8.211 são pela seleção pelo vestibular da Fuvest e 2.936 pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada).

Das vagas da Fuvest, 4.954 serão reservadas para candidatos na modalidade Ampla Concorrência, 2.169 vagas para candidatos egressos de escolas públicas (modalidade EP) e 1.088 para candidatos pretos, pardos e indígenas egressos de escolas públicas (EP/PPI).