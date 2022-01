Genus firma parceria com time dos Estados Unidos

Depois do acerto com o técnico Wesley Edson com o Genus, o ADF Portland afirmou nas redes sociais da equipe que firmou parceria com o aurigrená. Com isso, atletas estadunidenses podem entrar em campo com a camisa do clube rondoniense. No momento, o primeiro nome para concretizar a etapa é de um goleiro. No intercâmbio, atletas de RO também podem reforças a equipe do ADF.

No comunicado oficial, o clube estadunidense afirmou, em inglês que, “a parceria dará aos nossos jogadores a oportunidade de treinar e assinar contratos profissionais no Brasil e competir contra os melhores jogadores de futebol do mundo”.

Wesley Edson, o escolhido para ser treinador da equipe do Genus, mantém vínculo com o ADF Portland. Sendo o coordenador metodológico e diretor do ADF Portland Soccer nos EUA. Na reunião que selou o acordo, o presidente da equipe dos EUA, o angolano Joaquim Capuia, esteve presente.

O ADF participa da Liga Oregon Youth Soccer Association (OYSA). Competição esta que é sancionada pela United States Youth Soccer Association ( Associação de Futebol “de base” dos Estados Unidos – USYSA).

Não será a primeira vez que um atleta da área da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (CONCACAF) atua em Rondônia.

O goleiro Sandy Sanchez, o zagueiro Sandro Cutino e o atacante Sander Keko Fernandez atuaram pelo Porto Velho. Sander, inclusive, rapidamente xodó do torcedor e foi o autor do primeiro gol da locomotiva em competições nacionais. O goleiro mexicano Celso De La Torre também jogou no tricolor. O Genus também já teve atleta estrangeiro. O colombiano Urtado atuou na equipe em 2017.

O aurigrená também já teve a experiência de firmar parceria com um outro clube. Em 2018, a equipe de Porto Velho chegou a ter o escudo do Avaí (SC) no uniforme após acertar com a equipe catarinense. Jogadores também foram cedidos ao clube da capital.

O Genus já iniciou os trabalhos visando o Campeonato Rondoniense 2022. A equipe sub-23 do time, que representou o clube na segunda divisão estadual, se encontra em avaliações sob os olhares do treinador Wesley Edson e o auxiliar Fabrício Madeira.

