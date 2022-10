Geração Emprego: 409 vagas estão abertas em empresas de RO nesta sexta-feira (14)

A plataforma Geração Emprego está com 409 vagas abertas em empresas de Rondônia nesta sexta-feira (14).

A ferramenta virtual Geração de Emprego é gratuita e nela é possível cadastrar o currículo gratuitamente e ver as vagas que estão abertas por cidade, conforme o perfil do profissional e os locais mais próximos da casa da pessoa interessada em emprego.

Na plataforma a pessoa pode ver qual empresa está divulgando a oportunidade e, em alguns casos, até o salário ofertado.

Abaixo, veja as últimas vagas cadastradas no sistema e em quais cidades:

Servente de obras (Ji-Paraná)

Estoquista (Ji-Paraná)

Operador de retroescavadeira (Ji-Paraná)

Motorista de caminhão (Ji-Paraná)

Auxiliar de produção (Cacoal)

Empacotador (Cacoal)

Gerente de turismo (Porto Velho)

Auxiliar administrativo (Porto Velho)

Manicure (Porto Velho)

Escovista (Porto Velho)

Como baixar o Geração Emprego?

O aplicativo “Geração Emprego” pode ser acessado gratuitamente na versão web ou baixado na Google Play e na App Store.

A plataforma que divulga vagas de emprego é uma iniciativa do Governo de Rondônia. O objetivo é que empregador cadastre sua empresa para divulgar as vagas e assim buscar currículos para agendar entrevistas com os candidatos.

O “Geração Emprego” também tem uma área de cursos, voltada à qualificação dos trabalhadores.

G1