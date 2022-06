Geração Emprego: 803 vagas estão abertas em empresas de Rondônia

A plataforma pública Geração Emprego está com 803 vagas abertas nesta terça-feira (28) para o mercado de trabalho em Rondônia.

Na ferramenta virtual é possível cadastrar o currículo gratuitamente e ver as vagas que estão abertas, conforme o perfil do profissional e os locais mais próximos de sua casa.

O objetivo do programa da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec) é que os empregadores divulguem vagas de trabalho disponíveis nos 52 municípios rondonienses.

Na plataforma a pessoa pode ver qual empresa está divulgando a oportunidade e, em alguns casos, até o salário ofertado.

Na cidade de Ji-Paraná, por exemplo, há oportunidades para mais de 114 áreas e as últimas cadastradas no sistema foram:

Secretária do lar

Auxiliar de depósito

Servente de limpeza

Jovem aprendiz

Mecânico industrial

Atendimento geral

Mecânico

Supervisor de controle

Já em Porto Velho são disponibilizadas 146 vagas nesta quinta (veja as últimas divulgadas):

Açougueiro

Operador de caixa

Motorista entregador

Repositor

Topógrafo

Vendedor de serviços

Contador

Auxiliar de monitoramento

Mecânico de manutenção

Auxiliar de confeitaria

Auxiliar de padeiro

Como baixar o Geração Emprego?

O aplicativo “Geração Emprego” pode ser acessado gratuitamente na versão web ou baixado na Google Play e na App Store.

A plataforma que divulga vagas de emprego é uma iniciativa do Governo de Rondônia. O objetivo é que empregador cadastre sua empresa para divulgar as vagas e assim buscar currículos para agendar entrevistas com os candidatos.

O “Geração Emprego” também tem uma área de cursos, voltada à qualificação dos trabalhadores.

G1