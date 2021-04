Gestantes de Ji-Paraná são beneficiadas com recursos de Jhony Paixão

As gestantes Raiane Gomes, Ketllen Kerolaine Oliveira e Elineide Frota Rufino receberam na manhã de hoje (09), os kits do programa Mamãe Cheguei. Somente neste ano de 2021, mais de 200 mães de Ji-Paraná já receberam os kits contendo fraldas de pano, jogo de pagãozinho, macacão manga curta, macacão de manga longa, conjuntos de camisetas, calças e meias, além de itens de higiene para o bebê, sapatinhos, fitas adesivas, fraldas descartáveis, banheira e bolsa térmica.

O programa Mamãe Cheguei é desenvolvido pela Secretaria Estadual de Assistência Social (Seas), em parceria com as Prefeituras Municipais, através dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), e conta com uma emenda parlamentar de R$ 69 mil destinada pelo deputado Estadual Cabo Jhnoy Paixão (Republicanos).

O objetivo do programa é fortalecer os laços familiares, oferecendo através da rede de proteção social, um melhor acompanhamento das gestantes e dos bebês, incentivando as mães a realizarem consultas de pré-natal, como também a inserção delas nos demais programas sociais, por meio do CadÚnico do Governo Federal.

Em Ji-Paraná, nesta terceira etapa do Programa, 300 mamães serão beneficiadas e, segundo a Secretária Municipal de Assistência Social, Ana Maria, mais de 200 mães já foram contempladas pelo programa.

“As gravidas que quiserem participar do Programa Mamãe Cheguei ainda podem fazer a inscrição até o dia 31 de Maio. Basta procurar qualquer dos nossos quatro Centro de Referência, CRAS Morar Melhor, CRAS Roda Moinho, CRAS São Francisco e CRAS Jardim dos Migrantes, levando cópia dos documentos de RG, CPF, Comprovante de Residência, Cadastro Único e carteira de gestante”, ressaltou.

Na solenidade realizada hoje no CRAS Morar Melhor participaram, além da Secretária Municipal de Assistência Social, o representante do deputado Jhony, Rômero Ricardo, a coordenadora do CRAS Morar Melhor, Silvia Negrão, a Coordenadora de Assitência Social de Ji-Paraná, Mirim Madalon e a coordenadora do programa Mamãe Cheguei, Larissa Fernanda. Fonte: https://noticiageral.com – com informações de Assessoria