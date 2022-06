Gigante do agronegócio Masutti é alvo de operação da Polícia Federal

A megaempresa do agronegócio Masutti foi alvo da ação de busca e apreensão durante a Operação Julius Caesar da Polícia Federal que investiga um esquema de grilagem de terras em Rondônia. Uma varredura foi feita na empresa em busca de documentos.

A ação realizada por 70 policiais federais aconteceu nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (09).

As investigações da PF apontam fraudes no processo de regularização fundiária de Gleba Pública Federal, localizada na área rural dos Municípios de Pimenteiras do Oeste-RO e Cerejeiras-RO.

O esquema criminoso utilizava-se de “laranjas” e falsificação de documentos para fins de obtenção indevida de títulos de domínio rurais e posterior aquisição da propriedade por grandes empresários.

Na ação de hoje, cerca de 70 policiais federais cumprem 19 mandados de busca e apreensão e sequestro de bens, em residências e empresas localizadas nos municípios de Vilhena/RO, Pimenta Bueno/RO, Cerejeiras/RO, Ji-Paraná/RO, Porto Velho/RO, Guajará-Mirim/RO e Campos de Júlio/MT.

Todos os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de Vilhena/RO.

Foram, ainda, determinados o sequestro de duas fazendas avaliadas em mais de 278 milhões de reais, assim como a indisponibilidade de valor equivalente a quase 125 milhões de reais.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de estelionato em detrimento da União (artigo 171, §3º, do Código Penal), falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal) e de invasão de terras da União (artigo 20 da Lei nº 4.947/66), cujas penas somadas ultrapassam 14 anos.

Fonte: Rondoniaovivo