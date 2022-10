Girafa atropela e mata criança em parque na África do Sul

x

Uma criança morreu após ser pisoteada por uma girafa em uma reserva na África do Sul. Sua mãe está no hospital em estado crítico.

A menina de 16 meses morava com a mãe no luxuoso Kuleni Game Park, na província de KwaZulu-Natal.

A polícia disse à BBC que não tem todos os detalhes sobre o caso, mas que abriu um inquérito para determinar o que aconteceu.

É incomum que as girafas ataquem pessoas, e elas são uma presença comum em alojamentos de caça na África do Sul.

“A criança foi levada para o consultório médico mais próximo, onde morreu”, disse o tenente da polícia Nqobile Madlala à BBC.

Não está claro em qual local do grande parque de caça, que possui 14 alojamentos, o incidente ocorreu na quarta-feira (19/10).

Um gerente de uma das acomodações de luxo disse que o assunto é “sensível” e não quis comentar o caso.

O parque fica a 16 km de Hluhluwe em KwaZulu-Natal, uma província popular entre os turistas locais e internacionais.

Em seu site, o local diz que os visitantes podem “desfrutar de encontros próximos com animais enquanto caminham ou andam de bicicleta pelas inúmeras trilhas”.

As girafas são os mamíferos mais altos do mundo e geralmente não são agressivas. As fêmeas podem, no entanto, adotar comportamento agressivo enquanto protegem seu filhote.

Em 2018, a esposa e o filho do cientista britânico Sam William foram pisoteados por uma girafa fêmea em Blyde Wildlife Estate, na África do Sul. Os dois receberam cuidados médicos em um hospital particular em Joanesburgo e se recuperaram.

– Este texto foi publicado em https://www.bbc.com/portuguese/internacional-63342026

Por BBC