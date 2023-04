Governador de Rondônia entra para a lista dos 10 governadores mais bem pagos do Brasil

O governador do estado de Rondônia, Marcos Rocha (União), entrou na lista dos 10 governadores mais bem pagos do Brasil. O levantamento foi realizado pelo g1 e mostra que os salários variam entre R$ 15 e R$ 42 mil.

Em 2022, o governador recebia R$ 25.322,25 e no fim do ano passado o valor aumentou cerca de R$ 10 mil. Atualmente, o salário de Marcos Rocha é R$ 35.462,22. O aumento foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO).

Em janeiro de 2023, Marcos Rocha falou sobre o assunto com exclusividade à Rede Amazônica. À época, o governador afirmou ser contra o projeto, mas disse que analisaria a sanção da medida para não prejudicar outros servidores.

“Quando o governador está com salário congelado, que foi o caso do salário do governo do Estado, a gente acaba prejudicando outras carreiras que também necessitam disso para ter a melhoria salarial. Nós não podemos aumentar custos do estado desnecessariamente, mas que seja o melhor para atender às demais carreiras”, disse.

Marcos Rocha aparece em 7º lugar na lista dos 10 governadores mais bem pagos do Brasil. Veja a lista:

10 governadores mais bem pagos do Brasil

Veja a lista geral de salários:

Pernambuco – Raquel Lyra (PSDB) – R$ 42.145,88

Sergipe – Fábio Mitidieri (PSD) – R$ 39.293,32 (R$ 41.650,92 a partir de abril)

Minas Gerais – Romeu Zema (Novo) – R$ 37.589,96

Acre – Gladson Cameli (Progressistas) – R$ 35.882,22

Mato Grosso do Sul – Eduardo Correa Riedel (PSDB) – R$ 35.462,27

Bahia – Jerônimo Rodrigues (PT) – R$ 35.462,22

Rondônia – Marcos Rocha (União) – R$ 35.462,22

Rio Grande do Sul – Eduardo Leite (PSDB) – R$ 35.462,22

Pará – Helder Barbalho (MDB) – R$ 35.363,55

São Paulo – Tarcísio de Freitas (Republicanos) – R$ 34.572,89

Roraima – Antonio Denarium (PP) – R$ 34.299,00

Amazonas – Wilson Lima (União) – R$ 34.070,00

Paraná – Ratinho Júnior (PSD) – R$ 33.763,00

Amapá – Clécio Vieira (Solidariedade) – R$ 33.000,00

Paraíba – João Azevêdo (PSB) – R$ 31.173,06

Espírito Santo – Renato Casagrande (PSB) – R$ 30.971,84

Piauí – Rafael Fonteles (PT) – R$ 30.269,99

Mato Grosso – Mauro Mendes (União) – R$ 29.499,90

Distrito Federal – Ibaneis Rocha (MDB) – R$ 29.311,94

Alagoas – Paulo Dantas (MDB) – R$ 27.758,42

Goiás – Ronaldo Ramos Caiado (União)- R$ 27.597,83

Santa Catarina – Jorginho Mello (PL) – R$ 25.322,25

Tocantins – Wanderlei Barbosa (Republicanos) – R$ 24.117,00

Rio Grande do Norte – Fátima Bezerra (PT) – R$ 21.914,76

Rio de Janeiro – Cláudio Castro (PL) – R$ 21.868,14

Ceará – Elmano Freitas (PT) – R$ 19.498,66

Maranhão – Carlos Orleans Brandão Junior (PSB) – R$ 15.915,40

