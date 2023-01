Governador Marcos Rocha repudia atos terroristas em Brasília; veja reações de políticos de RO

O governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha (União), repudiou os ataques terroristas registrados em Brasília neste domingo (8), quando extremistas bolsonaristas invadiram ilegalmente os prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Palácio do Planalto.

A manifestação do governador foi feita nesta segunda-feira (9), por meio de sua assessoria, e na mensagem o chefe do executivo diz que o Brasil precisa de união.

“O Brasil precisa estar unido em favor da paz social, do progresso e do bem de toda a Nação. Manifestar-se também é democracia, mas os atos de hostilidade e destruição não podem ser tolerados. Acreditamos no respeito à ordem e à democracia para um País cada vez mais forte”, diz a nota.

Outras repercussões

O ataque em Brasília também gerou repercussão entre outros políticos e instituições do estado.

– Confúcio Moura, senador

“Repudio e condeno com veemência os fatos ocorridos em Brasília, nos quais o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto foram invadidos e depredados por antidemocratas que se dizem insatisfeitos com o resultado das eleições. Que sejam os atos apurados e punidos com o rigor da Lei, em defesa do Estado Democrático de Direito”.

– Expedito Netto, deputado federal

“É inaceitável o que estamos vivendo em BSB. Manifestações q depredam o patrimônio público e a própria democracia. As forças de segurança e a Justiça brasileira precisam punir os responsáveis e desde já, adotar ações preventivas que impeçam novos episódios d desordem e terrorismo”.

Hildon Chaves, prefeito de Porto Velho

“Atendi à convocação da Frente Nacional de Prefeitos na manhã desta segunda para debater e avaliar as implicações sociais provocadas pelas invasões às sedes dos três poderes, que aconteceu neste domingo em Brasília. Todos os prefeitos estão engajados na defesa da democracia e estabelecendo medidas para que não haja outros ataques contra o Estado Democrático de Direito”.

– Léo Moares, deputado federal

“Milhares de vândalos invadiram e depredaram o Congresso Nacional, o Planalto e a sede do STF na tarde deste domingo (8). Todo protesto deve ser pacífico e ordeiro, assim como já tivemos tantas vezes em todo o país, de forma legítima. Porém, não podemos concordar com está depredação ocorrida na sede dos Três Poderes. Meu repúdio a este ato gravíssimo e a toda manifestação que não seja pacífica”.

Ministério Público de RO

“Na condição de defensor da ordem jurídica e do regime democrático, o Ministério Público de Rondônia repudia veementemente a invasão às sedes dos Poderes da República. Ataques violentos contra a ordem constitucional devem ser imediatamente reprimidos e os responsáveis rigorosamente punidos, nos termos da lei. Em virtude dos inaceitáveis e estarrecedores fatos praticados, o MPRO reafirma seu compromisso intransigente com a defesa do Estado Democrático de Direito e declara que permanece vigilante para, no âmbito de suas atribuições, tomar todas as providências cabíveis para a manutenção da ordem constitucional”.

G1