Governantes vão promover dois feriados de Carnaval e causar aglomerações em dose dupla

Que Carnaval é data reservada para momentos de improviso, diversão e um pouco de bagunça, ok. Mas os governos estaduais e prefeituras estão exagerando. A rigor, teremos dois feriados momescos neste ano. Em plena pandemia, convenhamos, é colocar o bloco numa rua congestionada de problemas.

Vamos ver de tudo. Festas oficiais canceladas ou adiadas para abril. Enquanto isso, há um liberou quase geral dos eventos particulares ou restritos a ambientes fechados. O que não falta é quadra de escola promovendo encontros e camarotes vips sendo anunciados para os mais endinheirados.

Desfile de escola de samba se tornou uma das maiores inovações da história dessa festa pagã. Acho que nem os passistas mais eufóricos entenderam direito onde e quando haverá a carreata alegórica. Tiradentes nem tem um túmulo para se revirar, coitado.

O que podemos imaginar é que a ginga do povo brasileiro certamente vai se manisfestar com euforia. Veremos estradas e praias lotadas no feriado “cancelado” e, daqui a um tempo, uma nova oportunidade de celebrar a alegria desse povo festeiro e veranista.

A falta de coordenação entre nossos governantes é notória. Querem medidas de isolamento social e passaporte da vacina. Mas não topam parecer mal-humorados ou estraga-prazeres de empresários que vivem de um negócio altamente lucrativo e de carnavalescos que não conseguem se quietar mais um ano sem aglomerações. Não vai dar certo.

R7