Governo atende deputado Anderson Pereira e lança edital para contratação de mais de 230 vigilantes para as escolas estaduais em Rondônia

Seduc informou que 119 escolas serão contempladas ainda este ano

Atendendo mais um pedido feito pelo deputado estadual Anderson Pereira (PROS), o governo do estado de Rondônia, através da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), encaminhou ao gabinete do parlamentar, ofício 5273/2021/SEDUC-ASRED, informando que um processo licitatório foi instaurado para contratação imediata de 238 vigilantes para atuarem nas escolas estaduais em Rondônia.

A preocupação de Anderson Pereira decorre da necessidade de contratação destes profissionais tendo em vista os inúmeros casos de furtos, arrombamentos e depredação registrados constantemente, causando grande prejuízo aos cofres do Estado.

De acordo com a resposta da Seduc, 119 escolas serão contempladas ainda este ano, sendo um vigilante para o período diurno e outro para o período noturno totalizando 238 novos postos de trabalho. A secretaria, inclusive, agradeceu a preocupação do parlamentar em cobrar, cumprindo seu papel constitucional, entendo que medidas urgentes precisam ser tomadas para sanar uma iminente perturbação causada à integridade patrimonial das unidades em questão.

Por fim, a Secretaria de Educação informa que a ideia final é atender todas as 408 unidades de educação com a vigilância armada e que tramita na secretaria um processo para contratação de mão de obra especializada para sanar o problema.

Anderson parabenizou o secretário Suamy Vivecananda pela preocupação com as escolas e disse que vai continuar acompanhando todo o processo. “Neste período de pandemia, precisamos gerar emprego e renda, fomentar o comércio no Estado e garantir o alimento na mesa do rondoniense, nada mais justo que dar condições para que o trabalhador traga o mantimento para sua família, além de zelar pelo patrimônio público e o bem estar de nossas crianças e adolescentes”, finalizou Anderson Pereira.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de Texto e foto: Assessoria