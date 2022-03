Governo brasileiro é avisado sobre interrupção da venda de fertilizantes de Belarus

Fontes graduadas do governo brasileiro foram informadas nesta terça-feira que a venda de fertilizantes de Belarus ao Brasil foi interrompida.

O país fornece cerca de 20% do produto utilizado pelo agronegócio brasileiro, mas o principal fornecedor do produto para o Brasil é a Rússia.

Segundo o blog apurou, a interrupção se deu pela proibição de escoar o produto pela Lituânia, integrante da União Europeia, que fechou sua fronteira.

Belarus é aliada da Rússia e também tem sido alvo de medidas para conter o governo de Vladimir Putin.

Segundo relataram as fontes ao blog, em razão da proibição, o governo teme uma escalada no preço dos fertilizantes no mercado brasileiro, com consequente impacto nos preços dos alimentos.

O blog revelou ainda a preocupação das autoridades brasileiras em relação à produção de fertilizantes em uma fábrica localizada em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, vendida há menos de um mês pela Petrobras a uma empresa russa.

G1