Governo convoca profissionais de saúde para envio de documentação

Os candidatos classificados no processo seletivo de ampliação imediata de equipe médica devem atender ao prazo estabelecido no edital de convocação enviando toda a documentação em um arquivo único no formato PDF, obrigatoriamente para o e-mail: processoseletivosesau@gmail.com. Sob hipótese alguma serão aceitos documentos que não estejam nesse formato e legíveis.

O Governo de Rondônia através Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), publicou o edital convocando 39 técnicos em enfermagem, 20 enfermeiros e 10 fisioterapeutas.

Se considerado apto, o candidato receberá um novo e-mail informando a unidade de saúde de lotação, a qual deverá dirigir-se no prazo máximo de 24 horas, após o envio do e-mail, para compor a escala de trabalho.

Fonte: Assessoria