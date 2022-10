Governo da Alemanha pede ampliação da União Europeia ‘para o leste’

O chanceler alemão, Olaf Scholz, defendeu neste sábado (15) a expansão da União Europeia em direção ao leste, para que o bloco possa exercer mais influência em temas globais.

“Uma União Europeia com 27, 30, 36 Estados, com então mais de 500 milhões de cidadãos livres e iguais, pode ter seu peso ainda mais forte no mundo”, disse Scholz no congresso, durante uma reunião do partido social-democrata. “Estou comprometido com a ampliação da UE. Que a UE continue a crescer em direção ao leste é um ganho para todos nós”, disse Scholz.