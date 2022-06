Governo de RO abre processo seletivo para contratar instrutores para curso de cuidador de idosos

Estão abertas até 17 de junho as inscrições do processo seletivo para contratação de instrutores e tutores que devem trabalhar no curso de cuidador de idosos do Governo de Rondônia. As vagas são para o município de Vale do Anari (RO).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet (clique aqui), ou de forma presencial na sede do Centro de Educação Técnico Profissional na Área de Saúde (Cetas), localizado em Porto Velho na Avenida Imigrantes, n° 4125, Bairro Industrial, entre às 8h e 13h de segunda a sexta.

Os inscritos passarão por análise de títulos e de experiência profissional. O processo seletivo terá validade de dois anos. Segundo o edital, o valor da hora aula pode chegar até R$ 55 dependendo da especialização.