Governo de RO altera horário de expediente para os dias de jogos do Brasil na Copa

O governo de Rondônia decidiu alterar, por meio de decreto, o horário de expediente dos servidores estaduais durante os dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022. O primeiro jogo do Brasil será no próximo dia 24 de novembro.

O decreto, publicado em Diário Oficial nesta sexta-feira (11), é assinado pelo vice-governador, José Atílio Salazar Martins.

Segundo o governo, os horários de expediente foram mudados para que os servidores possam assistir as partidas da primeira fase da Copa do Mundo de 2022.

Abaixo, veja como funcionará a administração pública:

Dia 24 de novembro, quinta-feira: 7h30 às 13h ;

; Dia 28, segunda-feira: 7h30 às 11h ;

; Dia 2 de dezembro, sexta-feira: 7h30 às 13h30.

O decreto com esse horário vale para toda administração municipal, exceto para secretarias, exceto para os que necessitem de horário de expediente normal.

Copa do Mundo

As equipes participantes desta Copa do Mundo foram divididas em grupos, cada um com quatro seleções. Continua na competição e se classifica para fase eliminatória os dois primeiros países que mais pontuarem na tabela do grupo.

Mudança no Tribunal de Contas de Rondônia

O Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO) também publicou uma portaria alterando o horário de expediente dos servidores do órgão. A decisão vale para os dias úteis que tem previsão de jogos da Seleção Brasileira de Futebol durante toda Copa do Mundo.

Jogos que acontecem às 12h: expediente das 7h30 às 11h

Jogos que acontecem às 15h: expediente das 7h30 às 13h30

