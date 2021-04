Governo de RO mantém todos os 52 municípios na Fase 1 de distanciamento social

O governo de Rondônia decidiu manter todos os 52 municípios do estado na fase 1 do Plano Todos Por Rondônia, para tentar diminuir o avanço da pandemia da Covid-19. A decisão foi publicada através de uma Portaria divulgada na sexta (9), e que entra em vigor neste sábado (10).

Todos os municípios de Rondônia regridem à fase vermelha do Plano do Governo — Foto: Reprodução/Governo de Rondônia

De acordo com a portaria, o objetivo da decisão é reduzir os impactos à saúde pública do estado, tendo em vista o aumento significativo dos casos de infecção pelo coronavírus e a superlotação de leitos em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), que segue com lotação superior a 95%.

Esse ato normativo apenas manteve os municípios de Rondônia na fase mais restritiva, entretanto, continua a valer as regras sanitárias estabelecidas pelo Decreto n. 25.940, de 30 de março de 2021.

Vale ressaltar, que de acordo com o governo, a próxima classificação de municípios está prevista para acontecer no dia 24 de abril de 2021, utilizando dados do período do dia 10 a 23 de abril deste ano.

Pandemia em Rondônia

Em 24 horas, 31 mortes e 1.132 novos casos foram registrados em Rondônia, de acordo com o boletim diário divulgado pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Agora, já são 196.270 rondonienses infectados pelo novo coronavírus, sendo 15.640 casos ativos. Além disso, o estado soma 4.495 vítimas fatais da doença. Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1