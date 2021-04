Governo de RO publica portaria e mantém todos os municípios na Fase 1 do plano de combate à Covid

O Governo de Rondônia publicou no último sábado (24) uma portaria conjunta de reclassificação dos municípios nas fases de distanciamento social estabelecidas em decreto. Todos as 52 cidades permanecem na Fase 1, a mais restritiva.

De acordo com a portaria, todas as macrorregiões tiveram pacientes na fila de espera por um leito para tratamento da Covid-19 nos últimos 7 dias.

O documento também aponta que Seringueiras foi o município com a maior taxa de crescimento de casos da doença (94%) e que a ocupação de leitos de UTI estava em 90% na macrorregião I.

As regras de evolução de fase foram alteradas em decreto publicado na última semana. A agora, para os municípios progredirem para a Fase 3 é preciso, além de seguir os critérios estabelecidos anteriormente, ter pelo menos 50% da população vacinada contra o novo coronavírus.

A próxima reclassificação está prevista para acontecer no dia 8 de maio, com base em dados coletados entre os dias 24 de abril e 7 de maio. Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1