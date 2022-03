Governo de Rondônia anula processo seletivo que oferecia mais de 1,2 mil vagas

O Governo de Rondônia informou, nesta sexta-feira (18), que decidiu anular o processo seletivo que oferecia mais de 1,2 mil vagas na Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). Os salários ofertados na seleção chegavam a R$ 5 mil.

Segundo o Estado, a decisão de anular o processo foi tomada por conta da “fragilidade na segurança do sistema escolhido”, diante da grande quantidade de inscrições recebidas e também por apontamentos feitos em um relatório do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

A Sesau pretende lançar um novo processo seletivo em breve, com um sistema adequado que comporte a inscrição e a inserção da documentação do candidato em um único momento.

Uma comissão técnica será responsável por coordenar a seleção. A data de publicação do novo edital ainda não foi informada.

G1