Governo de Rondônia faz movimento para presença do torcedor no estádio Aluízio Ferreira em Porto Velho

A novela envolvendo a utilização do estádio Aluízio Ferreira segue para mais um capítulo. O governo do estado de Rondônia se manifestou favorável a utilização do local com a presença do torcedor e busca adequação as normas necessárias para a recepção de público no local e, portanto, torná-lo atrativo ao Porto Velho para o duelo da Copa do Brasil 2022 diante do Juventude (RS). O visitante tem a vantagem do empate neste confronto. A apuração inicial foi do repórter Fábio Diniz e foi confirmada pelo ge.globo/ro.

Na última temporada, o local foi utilizado pela locomotiva para partidas locais e nacionais mas sem a presença do torcedor. Em conversa com o site, o superintendente da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) abordou o assunto.

– Para o jogo tá normal, estamos trabalhando pra liberar a torcida já. Faltam alguns pontos que são cobrados nos laudos necessários. Já estamos resolvendo essa questão e correndo para acertar a iluminação. O jogo tem a previsão de acontecer em fevereiro, mas quero que esse mês ainda já tenhamos resolvido isso. Principalmente pela possibilidade do jogo ser a noite. Falta muita coisa ainda, mas o principal que era a questão das fiações já tá resolvido – afirmou o superintendente.

O estádio Aluizão passa por um momento de reforma anunciado ainda em 2019. E, inclui a construção de acessos laterais, instalações elétricas, instalações de sistemas de segurança, proteção de combate a incêndio, reforma nas arquibancadas, pintura externa e outros.

A reforma, orçada em quase R$ 1 milhão, tinha um prazo de 180 dias para ser entregue e por isso, deveria ter acabado ainda no primeiro semestre de 2020. Um ano mais tarde, em conversa com o site, o superintendente afirmou que, se não fosse a pandemia a obra estrutural já teria sido concluída. Hoje, ele afirmou que a obra será retomada no local. Segundo o representante do órgão, sem atrapalhar o andamento das competições.

– Vou dar reinicio das obras para a empresa, mas vamos trabalhar simultaneamente, pois agora os jogos serão a noite, e a empresa pode e deverá trabalhar de dia – finaliza.

Como alternativa ao estádio da capital, Rolim de Moura se ofereceu para receber o duelo. Representantes da cidade e do clube se reuniram na última semana para apresentar o caso. A cidade do interior de Rondônia fica há 482km da capital. Em paralelo, agora houve esse movimento estadual. O local da partida ainda não está definido.

O detalhamento por parte da CBF ainda será anunciado também. A partida pode ocorrer nos dias 23 e 24 de fevereiro ou 02 e 03 de março.

GE