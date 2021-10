Governo de Rondônia libera lotação máxima em eventos e estabelecimentos comerciais

O Governo de Rondônia liberou a realização de todas as modalidades de eventos, sem limitação de capacidade e sem restrição de horário. A medida foi publicada em um novo decreto na última sexta-feira (15) e já está em vigor.

Conforme o documento, continua obrigatório o uso de máscara de proteção facial e os estabelecimentos devem disponibilizar álcool 70%, luvas, máscaras e demais equipamentos recomendados para a manutenção de higiene pessoal dos funcionários.

Ainda segundo o texto, os estabelecimentos comerciais, como academias, shoppings e clubes não podem restringir a utilização de espaços de higienização como banheiros, fraldários, trocadores e lavatórios.

A Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), informou que é importantíssimo para a população manter as medidas de segurança, como completar o ciclo vacinal com as duas doses de vacinas contra Covid-19 e para quem já pode, também se imunizar com a dose de reforço.

De acordo com dados do governo, até o último domingo (17), 1.149.431 rondonienses se vacinaram com a primeira dose da vacina, o que equivale a 63,32% da população do estado.

Desde o início da pandemia, o estado confirmou 267.513 casos de Covid-19 e perdeu 6.551 vidas.

G1